Спиши, подчеркни подлежащее и сказуемое. укажи, чем выражено сказуемое.Докажи,что выделенные слова-сказуемые
Русский язык
Спиши, подчеркни подлежащее и сказуемое. укажи, чем выражено сказуемое.Докажи,что выделенные слова-сказуемые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была была Рыбка и все она сдохла
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