Решите пожалуйста,номер 68.

Гость: Гость:

1. Типы предложения по строению. Простое (это предложение с одной грамматической основой) Солнце осветило землю. Сложное (это предложение с двумя или более грамматическими основами) Солнце осветило землю, и туман рассеялся. 2. Типы простого предложения по строению. двусоставное (есть два главных члена — и подлежащее и сказуемое) Солнце осветило землю. односоставное (есть только один главный член — или подлежащее, или сказуемое) Рассвело. нераспространённое (нет второстепенных членов, только главные) Ручьи журчат. распространённое (есть второстепенные члены) Повсюду весело журчат ручьи (есть обстоятельства повсюду и весело). полное (нет пропущенных главных или второстепенных членов) Повсюду весело журчат ручьи. неполное (пропущены главные или второстепенные члены) Повсюду — ручьи (пропущено сказуемое журчат). неосложнённое (нет однородных, обособленных членов предложения, вводных слов, обращений) Повсюду весело журчат ручьи. осложнённое (есть однородные, обособленные члены предложения, вводные слова, обращения) Повсюду, на дорогах и в оврагах, весело журчат ручьи (есть обособленные члены предложения — уточняющие обстоятельства места на дорогах и в оврагах). 3. Типы простого предложения по цели высказывания. В зависимости от цели высказывания (сообщения) все предложения делятся на три группы: повествовательные, вопросительные,побудительные.