Купили дюжину бутылок фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу. Решите и объясните , как решать!
Математика
Купили дюжину бутылок фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу. Решите и объясните , как решать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу" т.е. нужно сходить в магазин у узнать сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая. Например пустая стоит 1 руб., а с водой 20 руб. Тогда 20×12 - 1×8 = 232 руб. - доплатили.
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Математика