Купили дюжину бутылок фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу. Решите и объясните , как решать!

Математика
Купили дюжину бутылок фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу. Решите и объясните , как решать!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу" т.е. нужно сходить в магазин у узнать сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая. Например пустая стоит 1 руб., а с водой 20 руб. Тогда 20×12 - 1×8 = 232 руб. - доплатили.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Кратко и понятно.Что такое углеводы.(Надо для презентации)
Ответить
Математика
Соедини линией рамки в которых записаны выражения с равными значениями
Ответить
Алгебра
X²-p²/(p+x)²\2(p²+2xp+x²)/x+p решите пожалуйста
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 5см. Чему равна длина, если перимитр 32 см? Вычисли площадь прямоугольника
Ответить
Математика
В 5 коробочек поровну разложили 40 шаров. сколько коробочек понадобилось?
Ответить