Наложи кальку на клетчатую бумагу и сделай палетку ( e=1см²). Нарисуй на листе бумаг?? какую - нибудь замкнутую линию и найди приближенно площадь фигуры,ограниченной этой линией

Математика
Наложи кальку на клетчатую бумагу и сделай палетку ( e=1см²). Нарисуй на листе бумаг?? какую - нибудь замкнутую линию и найди приближенно площадь фигуры,ограниченной этой линией
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Гость:
Предыдущий ответ правильный( я тоже самое сделала)
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