Наложи кальку на клетчатую бумагу и сделай палетку ( e=1см²). Нарисуй на листе бумаг?? какую - нибудь замкнутую линию и найди приближенно площадь фигуры,ограниченной этой линией

Математика

Наложи кальку на клетчатую бумагу и сделай палетку ( e=1см²). Нарисуй на листе бумаг?? какую - нибудь замкнутую линию и найди приближенно площадь фигуры,ограниченной этой линией

Автор: Гость