Один символ алфавита "весит" т.е. равен 6 битам. Сколько символов в этом алфавите, то есть какова мощность алфавита? Cообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой объем информации в битах...

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Один символ алфавита "весит" т.е. равен 6 битам. Сколько символов в этом алфавите, то есть какова мощность алфавита? Cообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой объем информации в битах оно несет?

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