Один символ алфавита "весит" т.е. равен 6 битам. Сколько символов в этом алфавите, то есть какова мощность алфавита? Cообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой объем информации в битах...
Информатика
Один символ алфавита "весит" т.е. равен 6 битам. Сколько символов в этом алфавите, то есть какова мощность алфавита? Cообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. Какой объем информации в битах оно несет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Количество символов 2^6 = 64 символа. 2. 64 символа - 6 бит 20*6 = 120 бит
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