Помогите пожалуйста!!! Выпишите из текста старославянизмы подберите к ним и зап??шите русские по происхождению слова синонимы Внизу есть табличка с неполногласными и полногласными Кругом меня цвел божий сад; Растений раду...

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Помогите пожалуйста!!! Выпишите из текста старославянизмы подберите к ним и зап??шите русские по происхождению слова синонимы Внизу есть табличка с неполногласными и полногласными Кругом меня цвел божий сад; Растений радужный наряд Хранил следы небесных слез, И кудри виноградных лоз Вились, красуясь меж дерев Прозрачной зеленью листов; И грозды полные на них, Серег подобье дорогих, Висели пышно, и порой К ним птиц летал пугливый рой И снова я к земле припал И снова вслушиваться стал К волшебным, странным голосам; Они шептались по кустам, Как будто речь свою вели О тайнах неба и земли; И все природы голоса Сливались тут; не раздался В торжественный хваленья час Лишь человека гордый глас.

Автор: Гость