А) Какое сочетание слов не может являться грамматической основой предложения? 1. ??ведения о городе. 2. Москва столица. 3. Мороз трескуч 4. ветер налетел. Б) Укажите именное словосочетание: 1. предаваться воспоминаниям 2...
Русский язык
А) Какое сочетание слов не может являться грамматической основой предложения? 1. ??ведения о городе. 2. Москва столица. 3. Мороз трескуч 4. ветер налетел. Б) Укажите именное словосочетание: 1. предаваться воспоминаниям 2. превратности судьбы 3. притворяться спящим 4. приютить щенка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) будет 1, Б) будет 2
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