А) Какое сочетание слов не может являться грамматической основой предложения? 1. ??ведения о городе. 2. Москва столица. 3. Мороз трескуч 4. ветер налетел. Б) Укажите именное словосочетание: 1. предаваться воспоминаниям 2...

Русский язык

А) Какое сочетание слов не может являться грамматической основой предложения? 1. ??ведения о городе. 2. Москва столица. 3. Мороз трескуч 4. ветер налетел. Б) Укажите именное словосочетание: 1. предаваться воспоминаниям 2. превратности судьбы 3. притворяться спящим 4. приютить щенка

Автор: Гость