На рисунке изображены 2 сосуда. Из какого сосуда спирт испаряется быстрее? Почему?

Физика
На рисунке изображены 2 сосуда. Из какого сосуда спирт испаряется быстрее? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 2, т.к площадь поверхности испарения больше
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