Итоги синхайской революции

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Синьхайская революция, больше носила характер стихийного недовольства. Углубление и обострение кризиса Цинской империи в течение 1911 г. привело к тому, что осенью того же года мощный социально-политический взрыв уничтожил империю. Началом этих событий стало восстание в г. Учане -- центре провинции Ху-бэй. Несмотря на тяжелые поражения многих восстаний, китайские революционеры продолжали готовить антиманьчжурские вооруженные выступления в городах и провинциях Китая. Одним из центров подготовки антиманьчжурских выступлений был Ухань, где действовали две революционные организации -- так называемое Литературное общество и Союз общего прогресса. Эти тайные организации разделяли политическую платформу Объединенного союза и поддерживали с ним организационный контакт. Синьхайская революция, буржуазная революция 1911—13 в Китае, приведшая к свержению маньчжурской династии Цин и провозглашению Китайской республики. Синьхайская революция свергла феодальное реакционное правительство Цинской династии и положила конец режиму абсолютной монархии, значительно содействовала идеологическому освобождению китайской нации, открыла для передовых элементов Китая новый простор в поиске пути к спасению страны и народа. Здесь читайте подробнее: «Китай конца Х1Х в. - начала ХХ в. Синьхайская революция в Китае» доверся мне )))