О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбери примеры.
Русский язык
О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбери примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какую часть речи вы прошли?
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