О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбери примеры.

Русский язык
О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбери примеры.
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Автор: Гость
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Гость:
А какую часть речи вы прошли?
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