О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбери примеры.

Русский язык

О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбери примеры.

Автор: Гость