Помогите решить е^cosx*sinx-1=0
Математика
Помогите решить е^cosx*sinx-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E^cos x*sinx=1 cosx*sin x=0 cos x=0 а следовательно x=п/2+пn или sin x=0 и x=пn
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Что тут не так?? Program Runa; const n=5; m=5; var A:array[1..n,1..m] of real; i,j: integer; begin writeln('матрица A(5x5)'); for...
Литература
Задание 10. У куропатки вывелось 20 детей, а у овсянки – 5. 1) Запиши вопрос задачи, если она решается так: 20 : 5. 2) Запиши вопрос задачи, ес...
Русский язык
О какой новой для тебя части речи ты теперь знаешь? Составь о ней рассказ для мальчика иностранца,но сначала подкотовся: перечитай сообщение,подбер...
Физика
Какой объём воды, взятой при температуре t1=18 градусов,можно нагреть до температур?? t2=60 градусов при сжигании спирта массой m=30 г, если учесть...