Вставьте пропущенные буквы и напишите проверочные слова , Слово В__ч__рело.

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Вставьте пропущенные буквы и напишите проверочные слова , Слово В__ч__рело.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЕчЕрЕло проверочное слово вечер
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