Вставьте пропущенные буквы и напишите проверочные слова , Слово В__ч__рело.
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Вставьте пропущенные буквы и напишите проверочные слова , Слово В__ч__рело.
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Гость:
ВЕчЕрЕло проверочное слово вечер
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