Вставьте пропущенные буквы и заполните словами колонки в таблице в зависимости о?? условия выбора гласной в корне. Пом..щение, к..мпьютер, расст...лающийся, усм..рить,прохл..дительный, утв..рь, р..скошный, к..осательная, сокк...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы и заполните словами колонки в таблице в зависимости о?? условия выбора гласной в корне. Пом..щение, к..мпьютер, расст...лающийся, усм..рить,прохл..дительный, утв..рь, р..скошный, к..осательная, соккр..щение,ск..кун,инт..ллкт, ст..рожить,ст..рожил, прим..рять(костюм), вым..рающий,гр..доначальник,ош..ломить,к..смодром,х..л...дильник,осл...пительный, л...пнина,мин..мум, отр...сль,зл...тая (цепь). Вот колонки. 1. Непроверяемая гласная в корне: 2.Проверяемая гласная в корне: 3.Чередующаяся гласная в корне: 4.Полногласие / неполногласие в корне:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Непроверяемая гласная в корне: помещение, компьютер, утварь, интеллект, ошеломить,минимум,отрасль 2. Проверяемая гласная в корне: усмирить, прохладительный, сокращение, сторожить, старожил, космодром, холодильник, ослепительный, лепнина 3. Чередующаяся гласная в корне: расстилающийся, касательная, скакун, примерять,вымирающий 4.Полногласие / неполногласие в корне: градоначальник, златая
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Не спрашивайте , что нужно делать , если у вас видны только буквы , просто скорея вс??го у вас ещё не загрузилась картинка.