Вставьте пропущенные буквы и заполните словами колонки в таблице в зависимости о?? условия выбора гласной в корне. Пом..щение, к..мпьютер, расст...лающийся, усм..рить,прохл..дительный, утв..рь, р..скошный, к..осательная, сокк...

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Вставьте пропущенные буквы и заполните словами колонки в таблице в зависимости о?? условия выбора гласной в корне. Пом..щение, к..мпьютер, расст...лающийся, усм..рить,прохл..дительный, утв..рь, р..скошный, к..осательная, соккр..щение,ск..кун,инт..ллкт, ст..рожить,ст..рожил, прим..рять(костюм), вым..рающий,гр..доначальник,ош..ломить,к..смодром,х..л...дильник,осл...пительный, л...пнина,мин..мум, отр...сль,зл...тая (цепь). Вот колонки. 1. Непроверяемая гласная в корне: 2.Проверяемая гласная в корне: 3.Чередующаяся гласная в корне: 4.Полногласие / неполногласие в корне:

Автор: Гость