Вставьте пропущенные буквы, объясняя свой выбор графически. Образец: встретишь- ??л., 2л.; мяч – сущ., м.р. 3 скл., могуч – кр.прил. Чувствуеш_ (_________), из-за туч_ (_____________), береч_ (__________), съеш_ (__________)...
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Вставьте пропущенные буквы, объясняя свой выбор графически. Образец: встретишь- ??л., 2л.; мяч – сущ., м.р. 3 скл., могуч – кр.прил. Чувствуеш_ (_________), из-за туч_ (_____________), береч_ (__________), съеш_ (__________), доч_(___________), стереч_ (___________), разжеч_ (____________), гараж_ (__________), хорош, (_________), могуч_ (________), пишеш_ (______________), сердиш_ся (___________), линюч_ (__________), много груш_ (____________), шипуч_ (___________), пахуч_ (__________), слышиш_ (__________) плач_ (__________).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувствуешь (гл. 2 лицо), из-за туч_ (Р.п. мн.ч.), беречь (неопред. форма глагола), съешь (гл. 2 лицо,ед.ч.), дочь(3 склонение сущ, стеречь (_неопр. ф. гл.), разжечь (неопр.ф. гл), гараж(2 скл. сущ.), хорош, ( крат прилаг., могуч (краткое прилаг), пишешь ( 2 лицо глагол,ед.ч.), сердишься (гл. 2 лицо, линюч(крат. прилаг.), много груш (Р.п. мн.ч. сущ), шипуч (краткое прилаг.), пахуч (краткое прилаг), слышишь (гл. 2 лицо ед.ч.) плач_ ( сущ. 2 скл.).
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