Вставте пропущеные буквы. С...общество, коралл...вый ри..., п...анк...он, гл...б...к...водны?? рыб... . Составте2-3 предложения с этими словами.
Биология
Вставте пропущеные буквы. С...общество, коралл...вый ри..., п...анк...он, гл...б...к...водны?? рыб... . Составте2-3 предложения с этими словами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообщество, коралловый риф, планктон, глубоководные рыбы; Корабль разбился об коралловый риф; Сообщество натуралистов охраняют глубоководных рыб; Они вылавливают сетями планктон
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