Второй вопрос пожалуйста

Другие предметы
Второй вопрос пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Турецкие завоевания в  Крыму произошло в 1475 году.Победы в Крыму имели для турок большое военное значение, так как  крымские татары доставляли им вспомогательное войско, по временам в 100 тысяч человек, но впоследствии столкнули Турцию с  Россией и  Польшей. Кю чук-Кайнарджийский мирный договор 1779 года положил конец османскому правлению на полуострове: согласно ему,  Керченский полуостров вошёл в состав Российской империи, а оставшуюся территорию включило в свой состав независимое  Крымское ханство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характеристика Маши Троекуровой из романа "Дубровский"
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста рецензию на фильм "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА"
Ответить
Беларуская мова
Помогите мне пожалуйста.
Ответить
Английский язык
Complete the sentences with the words from the box
Ответить
Алгебра
Решить x(x+1)-8=0 если не сложно +график
Ответить