Второй вопрос пожалуйста

Гость: Гость:

Турецкие завоевания в Крыму произошло в 1475 году.Победы в Крыму имели для турок большое военное значение, так как крымские татары доставляли им вспомогательное войско, по временам в 100 тысяч человек, но впоследствии столкнули Турцию с Россией и Польшей. Кю чук-Кайнарджийский мирный договор 1779 года положил конец османскому правлению на полуострове: согласно ему, Керченский полуостров вошёл в состав Российской империи, а оставшуюся территорию включило в свой состав независимое Крымское ханство.