Вторую про аквариум прошу
Математика
Вторую про аквариум прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=90 см в=2\3 от длины h=5\6 от ширины v=? в=90*2\3=60 см h=60*5\6=50 см V=90*60*50=270000 см
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