Растительность. Изумительны эти необыкновенные растения, оживающие под снегом Их стебли и листья, покрытые теплым и густым пухом, спасающие от стужи, неповторимы. Многие растения, образующие круглые цветнички, плотно жмутся дру...

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Растительность. Изумительны эти необыкновенные растения, оживающие под снегом Их стебли и листья, покрытые теплым и густым пухом, спасающие от стужи, неповторимы. Многие растения, образующие круглые цветнички, плотно жмутся друг к дружке. В их корнях, обросших пушистою шубкою, прячутся насекомые, устраивают гнезда лемминги и полевки. Только у немногих северных растений, цветущих весною, созревают за лето семена. Большинство растений, сохранившихся ещё до доледниковых времен, продолжают размножаться вегетативно. КАК озоглавить

Автор: Гость