Какие изменения произошли в скелете ящерицы?
Биология
Какие изменения произошли в скелете ящерицы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замкнутая грудная клетка с грудиной для защиты сердца и легких, так как легочное дыхание играет решающую роль. Два первых от черепа позвонка образуют подвижный сустав, так как голова может теперь двигаться, для наилучшей охоты и предотвращения нападения хищников. Отделы позвоночника выражены очень четко, хоть и имеют различное число позвонков. Череп более окостенен для лучшей защиты головного мозга. На фалангах пальцев появились когти
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