Какова разница в направлениях торговых путей москвы и санкт петербурга
География
Какова разница в направлениях торговых путей москвы и санкт петербурга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва торгует на юг по волге и на запад украина, молдова, и др. питер же на северо-запад.
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