Объясните значения выражения "Казанская Богоматерь". Какие иконы Богоматерь вы знаете? назовите.

Гость: Гость:

Икона Божией Матери "Казанская" - молятся о прозрении слепых очей, об избавлении от нашествия иноплеменных, является заступницей в тяжелые времена, ей благословляют вступающих в брак - день празднования 8 (21) июля 22 (4) октября.