Объясните значения выражения "Казанская Богоматерь". Какие иконы Богоматерь вы знаете? назовите.
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Объясните значения выражения "Казанская Богоматерь". Какие иконы Богоматерь вы знаете? назовите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икона Божией Матери "Казанская" - молятся о прозрении слепых очей, об избавлении от нашествия иноплеменных, является заступницей в тяжелые времена, ей благословляют вступающих в брак - день празднования 8 (21) июля 22 (4) октября.
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