Какие промышленные предприятия есть в вашем регионе? Что они производят? (Живу в Н??восибирске)
Окружающий мир
Какие промышленные предприятия есть в вашем регионе? Что они производят? (Живу в Н??восибирске)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОАО "НМЗ им. Кузьмина" ОАО "НПО "Сибсельмаш" ОАО "Тяжстанкогидропресс" Новосибирский ЭРЗ ОАО "Желдорреммаш" ОАО "Сиблитмаш" ОАО "Новосибирский аффинажный завод" Ставь спасибо и ответ лучшим если помог ответ и если не трудно. :)
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