Какие промышленные предприятия есть в вашем регионе? Что они производят? (Живу в Н??восибирске)

Гость: Гость:

ОАО "НМЗ им. Кузьмина" ОАО "НПО "Сибсельмаш" ОАО "Тяжстанкогидропресс" Новосибирский ЭРЗ ОАО "Желдорреммаш" ОАО "Сиблитмаш" ОАО "Новосибирский аффинажный завод" Ставь спасибо и ответ лучшим если помог ответ и если не трудно. :)