Сколько было снега 19 декабря на урале
Окружающий мир
Сколько было снега 19 декабря на урале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так думаю что снега было 12-15 см
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