А какие еще есть случаи похожести в природе? Зачем одним маскироваться под других?
Биология
А какие еще есть случаи похожести в природе? Зачем одним маскироваться под других?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру бабочка павлиний глаз имеет яркую окраску , окраска её крыльев похожа на ярко - светящиеся глаза. Она маскируется для того чтобы её не сели.
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