В каком году родилась Анна Ярославна???
Литература
В каком году родилась Анна Ярославна???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анна Ярославна родилась в 1024 году.
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