Какие явления в жизни растений происходят осенью
Окружающий мир
Какие явления в жизни растений происходят осенью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отпадение листьев!!!!!!!!!!!!
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