Что образуется с помощью мейоза? А) клетки поджелудочной железы(на 15% предполагаю,что да) В) клетки печени у человека(предполагаю на 10%) С) клетки печени у собаки(не уверен) D) гаметы лягушки(на 75% уверен,что это да,если...

Биология

Что образуется с помощью мейоза? А) клетки поджелудочной железы(на 15% предполагаю,что да) В) клетки печени у человека(предполагаю на 10%) С) клетки печени у собаки(не уверен) D) гаметы лягушки(на 75% уверен,что это да,если почитать определение)

Автор: Гость