Что образуется с помощью мейоза? А) клетки поджелудочной железы(на 15% предполагаю,что да) В) клетки печени у человека(предполагаю на 10%) С) клетки печени у собаки(не уверен) D) гаметы лягушки(на 75% уверен,что это да,если...
Биология
Что образуется с помощью мейоза? А) клетки поджелудочной железы(на 15% предполагаю,что да) В) клетки печени у человека(предполагаю на 10%) С) клетки печени у собаки(не уверен) D) гаметы лягушки(на 75% уверен,что это да,если почитать определение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мейоз - это деление клетки на 4 половые клетки с гаплоидным набором хромосом . Поэтому мой ответ Д) гаметы лягушки
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