Подготовьте выступление перед классом на тему Берегите природу постарайтесь исп??льзовать в своем выступлении убедительные цифровые факты

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Природа - наше всё, так как с неё всё началось. Благодаря деревьям мы дышим, живём. Но, к большому сожалению, мы не ценим природу. Мы загрязняем её, бросая отходы в лесах, у рек. Наша природа погибает от нашей собственной безалаберности! Ведь нам не сложно, отпраздновав пикник на берегу озера, забрать мусор с собой и бросить в ближайший контейнер. Природа массово загрязняется, и за её чистоту мы несём большую ответственность. Конечно же, мы бессильны против засухи и прочих явлений, но мы можем беречь. Не вырубать где ни попадя деревья, не разрушая птичьих гнёзд, не убивая животных, как это делают браконьеры - мы спасём природу своей страны.