Найдите большой угол равнобокой трапеции один из углов которой равен 55

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Пусть малый угол - ∠1 = 55°, тогда больший угол - ∠2 Т.к. ∠1 и ∠2 - внутренние односторонние при параллельных прямых (основания трапеции), тогда ∠1+∠2=180°, ∠2=180°-∠1, ∠2=180°-55°, ∠2=125° Ответ: 125°