Найдите большой угол равнобокой трапеции один из углов которой равен 55
Геометрия
Найдите большой угол равнобокой трапеции один из углов которой равен 55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть малый угол - ∠1 = 55°, тогда больший угол - ∠2 Т.к. ∠1 и ∠2 - внутренние односторонние при параллельных прямых (основания трапеции), тогда ∠1+∠2=180°, ∠2=180°-∠1, ∠2=180°-55°, ∠2=125° Ответ: 125°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Преобразуйте выражение (2ab+1)(2a-b)-b(2a-b)2 степень в многочлен стандартного вида и разложите его на множители
Литература
Русский язык
Русский язык