Открой обратный словарь на букву-ф и на букву ц.найди звукоподражания.выпиши чере?? запятую.

Русский язык

Открой обратный словарь на букву-ф и на букву ц.найди звукоподражания.выпиши чере?? запятую.

Автор: Гость