Открой обратный словарь на букву-ф и на букву ц.найди звукоподражания.выпиши чере?? запятую.
Русский язык
Открой обратный словарь на букву-ф и на букву ц.найди звукоподражания.выпиши чере?? запятую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фыркать, Цокать,Цыкать,
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