Напишите что делает каждая часть цветка
Биология
Напишите что делает каждая часть цветка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стебель-опора листья-дыхание корни-питание тычинки и пестики-размножение
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