Напишите что делает каждая часть цветка

Биология
Напишите что делает каждая часть цветка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стебель-опора листья-дыхание корни-питание тычинки и пестики-размножение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(3 5/9*1 1/8+2,48):(6,1-3,7) решить по действиям
Ответить
Математика
Чем похожи данные числа 15 квадратных метров 78 квадратных дециметров 45 квадратных сантиметров и 9 килограмм 275 грамм
Ответить
История
В правление Ивана Грозного произошло: А) создание регулярного войска; Б) создание флота; В) открытие в Москве типографии; Г) введение госуд...
Ответить
Русский язык
В каком слове пропущена буква О? з...рница заг...рать ср...стись предл...гать
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите как решить?
Ответить