Разбей полученный ответы на группы группы.В первую г руппу запиши числа у которы?? в разряде единиц Цифра 2 во вторую группу числа у которых в разряде единиц цифра 4 3 группы числа у которых в разряде единиц цифра 6 в четверто...
Математика
Разбей полученный ответы на группы группы.В первую г руппу запиши числа у которы?? в разряде единиц Цифра 2 во вторую группу числа у которых в разряде единиц цифра 4 3 группы числа у которых в разряде единиц цифра 6 в четвертой группы числа у которых в разряде единиц цифра 1 или 8 если ответы которые попали в одну группу Сколько чисел в каждой группе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12,22,32,42,52,62,72,82,92,02 2) 14,24,34,54,44,64,74,84,94,04 3) 16,26,36,46,56,66,76,86,96,06 4) 11,21,31,41,51,61,71,81,91,01, 18,28,38,48,58,68,78,98,08.
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