Разбей полученный ответы на группы группы.В первую г руппу запиши числа у которы?? в разряде единиц Цифра 2 во вторую группу числа у которых в разряде единиц цифра 4 3 группы числа у которых в разряде единиц цифра 6 в четверто...

Математика

Разбей полученный ответы на группы группы.В первую г руппу запиши числа у которы?? в разряде единиц Цифра 2 во вторую группу числа у которых в разряде единиц цифра 4 3 группы числа у которых в разряде единиц цифра 6 в четвертой группы числа у которых в разряде единиц цифра 1 или 8 если ответы которые попали в одну группу Сколько чисел в каждой группе

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