Сад прямоугольной формы имеет длину 86 и а ширину 53м четверть сада занята хозяйств??нными постройками половиной остальной части сада занята ульямикакова площадь участка занята ульями
Математика
Сад прямоугольной формы имеет длину 86 и а ширину 53м четверть сада занята хозяйств??нными постройками половиной остальной части сада занята ульямикакова площадь участка занята ульями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 86*53=4558(м 2)- площадь всего участка 2) 4558*1/4 = 1139 1/2(м 2) - площадь, занятая хоз. постройками 3) 4558-1139 1/2=3418 1/2 (м 2) -остальная часть сада 4) 3418 1/2 : 2=1709 1/4 (м 2)- занята ульями.
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