Сад прямоугольной формы имеет длину 86 и а ширину 53м четверть сада занята хозяйств??нными постройками половиной остальной части сада занята ульямикакова площадь участка занята ульями

Математика

Сад прямоугольной формы имеет длину 86 и а ширину 53м четверть сада занята хозяйств??нными постройками половиной остальной части сада занята ульямикакова площадь участка занята ульями

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