Чем отличается фантастика от фэнтези?

Литература
Чем отличается фантастика от фэнтези?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фантастика - это что-то нереальное на данный момент жизни. Космические межгаллактические перелёты, трансфигурация ...-Брэдбери, Азимов, Шекли, Кларк. Фэнтази - придуманные новые миры, но с персонажами вполне похожими на людей - Толкиен, Перумов, Желязны, Фармер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разбей полученный ответы на группы группы.В первую г руппу запиши числа у которы?? в разряде единиц Цифра 2 во вторую группу числа у которых в ра...
Ответить
Русский язык
Подготовьте выступление перед классом на тему "Берегите природу!". Постарайтесь и??пользовать в своём выступлении убедительные цифровые факты
Ответить
Французский язык
Номер 1 французский язык
Ответить
Геометрия
Найдите большой угол равнобокой трапеции один из углов которой равен 55
Ответить
Алгебра
Преобразуйте выражение (2ab+1)(2a-b)-b(2a-b)2 степень в многочлен стандартного вида и разложите его на множители
Ответить