Чем отличается фантастика от фэнтези?

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Фантастика - это что-то нереальное на данный момент жизни. Космические межгаллактические перелёты, трансфигурация ...-Брэдбери, Азимов, Шекли, Кларк. Фэнтази - придуманные новые миры, но с персонажами вполне похожими на людей - Толкиен, Перумов, Желязны, Фармер.