1.Какого дерева не существует (конфетного,хлебного,колбасного,бисквитного) 2.если тонкое одеяло-толстое,тонкий запах- тяжелый то тонкая работа-

Русский язык
1.Какого дерева не существует (конфетного,хлебного,колбасного,бисквитного) 2.если тонкое одеяло-толстое,тонкий запах- тяжелый то тонкая работа-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колбасного дерева не существует
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