Из первых букв русских названий химических элементов составьте фамилию известно??о русского учёного
Химия
Из первых букв русских названий химических элементов составьте фамилию известно??о русского учёного
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Гость:
В инете есть серьёз чувак
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