Написать небольшое сочинение. сюжет: раздвинулись окна в комнату, ворвался запах ??вежести. Какое чувство вы испытываете?
Литература
Написать небольшое сочинение. сюжет: раздвинулись окна в комнату, ворвался запах ??вежести. Какое чувство вы испытываете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вошла в комнату, подошла к окну и раздвинула его. Ворвался запах свежести. С потоком свежего воздуха в комнату пришла весна. Воздух заполнил все пространство. Я стою у окна и не могу надышаться. Все плохое покинуло меня: невзгоды, грусть. Хочется петь, танцевать или просто беспечно смеяться и радоваться жизни.
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