Написать небольшое сочинение. сюжет: раздвинулись окна в комнату, ворвался запах ??вежести. Какое чувство вы испытываете?

Гость: Гость:

Я вошла в комнату, подошла к окну и раздвинула его. Ворвался запах свежести. С потоком свежего воздуха в комнату пришла весна. Воздух заполнил все пространство. Я стою у окна и не могу надышаться. Все плохое покинуло меня: невзгоды, грусть. Хочется петь, танцевать или просто беспечно смеяться и радоваться жизни.