КАКИЕ ПРАВИЛА БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ ТЫ МОЖЕШЬ СОСТАВИТЬ?
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КАКИЕ ПРАВИЛА БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ ТЫ МОЖЕШЬ СОСТАВИТЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что люди должны в год один раз сажать деревья и беречь цветы и учить детей не срывать их
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