Напишите кратко на тему "творчество в науке"

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Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. Творчество в науке, на мой взгляд - можно любого ученого привести в пример, потому что результат их деятельности - будь то выведенная формула, до того не известная, или открытие - результат, может быть и группы людей, но в итоге кто-то один все-таки ее выводит. Гей-Люсак, Ньютон, Алферов, Перельман, и многие, многие другие. Все-таки это результат ТВОРЧЕСТВА, остальные в основном исполнител