Пожалуйста разгадайте ребусы

Русский язык
Пожалуйста разгадайте ребусы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, мороженое.
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