Определите по какому признаку такие разные организмы как хламидомонада и ландыш ??айский относится к растениям.

Биология
Определите по какому признаку такие разные организмы как хламидомонада и ландыш ??айский относится к растениям.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К царству растений. 1. Это автотрофы, мало того — фототрофы. Характерен фотосинтез. 2. Клеточная стенка содержит (и в основном построена) из целлюлозы. 3. Запасной полисахарид — крахмал.
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