Введите с клавиатуры два целых нечетных числа (первое больше второго). Выведите на экран последовательность нечетных чисел, расположенных между этими числами (паскаль)

Информатика
Введите с клавиатуры два целых нечетных числа (первое больше второго). Выведите на экран последовательность нечетных чисел, расположенных между этими числами (паскаль)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b:integer; begin   write('Введите нечетные a,b (a>b) ');   readln(a,b);   a:=a-2;   repeat     if a mod 2 <> 0 then writeln(a);       a:=a-2;   until a = b;     end. Тест №1 Введите нечетные a,b (a>b) -89 -99 -91 -93 -95 -97 Тест №2 Введите нечетные a,b (a>b) 99 89 97 95 93 91
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