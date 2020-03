Введите с клавиатуры два целых нечетных числа (первое больше второго). Выведите на экран последовательность нечетных чисел, расположенных между этими числами (паскаль)

Гость: Гость:

Var a,b:integer; begin write('Введите нечетные a,b (a>b) '); readln(a,b); a:=a-2; repeat if a mod 2 <> 0 then writeln(a); a:=a-2; until a = b; end. Тест №1 Введите нечетные a,b (a>b) -89 -99 -91 -93 -95 -97 Тест №2 Введите нечетные a,b (a>b) 99 89 97 95 93 91