Введите с клавиатуры два целых нечетных числа (первое больше второго). Выведите на экран последовательность нечетных чисел, расположенных между этими числами (паскаль)
Информатика
Введите с клавиатуры два целых нечетных числа (первое больше второго). Выведите на экран последовательность нечетных чисел, расположенных между этими числами (паскаль)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b:integer; begin write('Введите нечетные a,b (a>b) '); readln(a,b); a:=a-2; repeat if a mod 2 <> 0 then writeln(a); a:=a-2; until a = b; end. Тест №1 Введите нечетные a,b (a>b) -89 -99 -91 -93 -95 -97 Тест №2 Введите нечетные a,b (a>b) 99 89 97 95 93 91
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