Как пишется слово ветряная мельница ?
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Как пишется слово ветряная мельница ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффикс -ян-употребляется в прилагательных со значением "приводимый в движение ветром": ветряная мельница, ветряной двигатель; эти прилагательные не имеют краткой формы. С суффиксом -ян-пишется также название болезни: ветряная оспа (ветрянка).
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