Как пишется слово ветряная мельница ?

Русский язык
Как пишется слово ветряная мельница ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суффикс -ян-употребляется в прилагательных со значением "приводимый в движение ветром":  ветряная мельница,  ветряной двигатель; эти прилагательные не имеют краткой формы. С суффиксом  -ян-пишется также название болезни:  ветряная оспа (ветрянка).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
8 разных предложений на английском 4 класс
Ответить
Окружающий мир
Чем являются пирамиды древнего Египта ?
Ответить
Математика
В шестом В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещают курс Алгоритмизации и Программи??ования, 13 учащихся-Вспомогательные исторические дисциплины. С...
Ответить
История
Кроссворд модернизации в xviii веке
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ !!!!Тиск газу в балоні об'ємом 50 л при температурі 27С дорівнює 2МПа. Який це газ, якщо його маса дорівнює 80г.
Ответить