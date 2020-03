8 разных предложений на английском 4 класс

Гость: Гость:

У меня две сестры. Я хожу в школу каждый день. Я играю в футбол с моими друзьями У нас сегодня нет физкультуры. Они ходили в магазин Он будет хорошо учиться. Мы поедем в Москву Они навестили бабушку. I have two sisters. I go to school every day. I play football with my friends We currently have no physical education. They went to the store It will be good to learn. We're going to Moscow They visited his grandmother.