Чем являются пирамиды древнего Египта ?

Окружающий мир
Чем являются пирамиды древнего Египта ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё под перамидой египта хронятся алмазы больше 3000 лет
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