Подай будь-який фрагмент теоритично шо матеріалу про складне речення

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Подай будь-який фрагмент теоритично шо матеріалу про складне речення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Склане речення-це те речення, що мае дв! ! б!льше граматичних основ.Якщо прост! речення в складному р!вноправн!, то вони сурядним зв.язком  та в!д одного речення до другого не можна поставити запитання, бо вони р!вноправн!.   Якщо одне  просте речення в  складному п!дпорядковуеться  другому,пояснюе чи доповнюе його , то так! речення  з.еднубться п!дрядним зв.язком. Та в них можна поставити одне до одного запитання . Наприклад:Слава народу (ЯКОМУ), що йде  в в!ках см!ливим кроком.
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