Подай будь-який фрагмент теоритично шо матеріалу про складне речення
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Подай будь-який фрагмент теоритично шо матеріалу про складне речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Склане речення-це те речення, що мае дв! ! б!льше граматичних основ.Якщо прост! речення в складному р!вноправн!, то вони сурядним зв.язком та в!д одного речення до другого не можна поставити запитання, бо вони р!вноправн!. Якщо одне просте речення в складному п!дпорядковуеться другому,пояснюе чи доповнюе його , то так! речення з.еднубться п!дрядним зв.язком. Та в них можна поставити одне до одного запитання . Наприклад:Слава народу (ЯКОМУ), що йде в в!ках см!ливим кроком.
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