Напишите рецепт вкусного блюда с использованием числительных

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Напишите рецепт вкусного блюда с использованием числительных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так..для начало возьмем два яйца затем два стакана молока и чашку сахара и пол стакана муки затем ставим это в морозилку на двадцать  минут потом соль одну чайную ложку и все готово!
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