Физика , 8 класс ПЖЛСТААА❤️❤️❤️
Физика
Физика , 8 класс ПЖЛСТААА❤️❤️❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (А) Тела, сохраняющие намагниченность длительное время. 2. нет рисунка! 3. (В) 1 - южный, 2 - северный. Вектора магнитной индукции выходят всегда из северного полюса магнита. 4. Не понятен рисунок 5.(Б) Около южного географического полюса.
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