Физика , 8 класс ПЖЛСТААА❤️❤️❤️

Гость: Гость:

1. (А) Тела, сохраняющие намагниченность длительное время. 2. нет рисунка! 3. (В) 1 - южный, 2 - северный. Вектора магнитной индукции выходят всегда из северного полюса магнита. 4. Не понятен рисунок 5.(Б) Около южного географического полюса.