К слову лес подбери и запиши однокоренные слова в порядке схем приставка корень ??уфикс окончания основа слова корень суфикс окончания основа слова корень (о)корень окончания основа слова

Русский язык
К слову лес подбери и запиши однокоренные слова в порядке схем приставка корень ??уфикс окончания основа слова корень суфикс окончания основа слова корень (о)корень окончания основа слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 незнаю2незнаю3лесной4лесополоса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Это деятельность человека не наносит вреда природе
Ответить
Литература
С какими успехами закончил чичиков училище? а)удовлетворительно б)хорошо в)отлично г)не закончил
Ответить
Русский язык
Ударения слова мостовые
Ответить
Математика
Решить уровнения 1)√x=2 2)√x=-4
Ответить
Биология
Все объекты природы связаны между собой и ...... друг на друга. Заполнить пропуски
Ответить