С какими успехами закончил чичиков училище? а)удовлетворительно б)хорошо в)отлично г)не закончил
Литература
С какими успехами закончил чичиков училище? а)удовлетворительно б)хорошо в)отлично г)не закончил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) отлично ("Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение.")
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